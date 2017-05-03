Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Ünlü manken Özge Ulusoy ile ayrılan Hacı Sabancı, 6 yıllık ilişkisini çabuk unuttu.

ORTAK ARKADAŞLAR TANIŞTIRDI

Sabancı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın samimi arkadaşı Dila Tarkan ile yakınlaştı.

Dila Tarkan'ın Instagram paylaşımları

Henüz açıklama yapmayan Hacı Sabancı'nın, yeni sevgilisiyle arkadaşları aracılığıyla tanıştığı belirtildi.

ÖZEL HAYATININ KONUŞULMASINI İSTEMİYOR

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberden sonra; Dila Tarkan, özel hayatıyla ilgili gündeme gelmekten rahatsız olduğunu açıkladı.

FOTOĞRAF: Dila Tarkan

ESER'LE AŞK YAŞADI

Lise ve üniversite eğitimini Londra ve New York'ta tamamlayan Dila Tarkan, bir dönem Eser Yenenler ile aşk yaşayıp ayrılmıştı.

FOTOĞRAF: Eser Yenenler - Dila Tarkan

FOTOĞRAF: Hacı Sabancı