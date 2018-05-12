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Hacıllı köyü kamp alanı

İstanbul’a yakın bir kamp alanı mı arıyorsunuz? Temiz havada bir dağ yürüyüşü ya da piknik de fena olmaz... O zaman sizi Hacıllı'ya alalım.

Özel Haber | 12.05.2018 - 09:31..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Havaların ısınmaya başlamasıyla hepimizi bir şehirden kaçış merakı sardı. Uzun uzun seyahat planı yapmaya yeterli zamanı ve bütçesi olmayanları, çadırı sırtında bekleyenleri Hacıllı köyüne davet ediyorum. Bir iki günlük kafa molası verebileceğiniz oksijeni bol, yeşillik içindeki bu köy nedendir bilmiyorum ama insana bir mutluluk veriyor; belki havasından, belki sessizliğinden...

NEREDE

Şile’de bulunan Hacıllı köyü İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta; yani yaklaşık 90 km. İstanbul’dan iki şekilde gelebilirsiniz; birincisi Şile/Ağva üzerinden, ikincisi ise Şekerpınar/Gebzer tarafından. Zaten köye yaklaştıkça yol üzerindeki tabelalar sizi yönlendirecek.

Hacıllı köyü kamp alanı

DOĞA PARKI

Hacıllı  için doğa parkı deniyor; çünkü doğaya özgü birçok materyalin ortasında yatan bir köyden bahsediyoruz. Şelalesiyle, ağaçlarıyla, çim düzlükleri ve dağ arılarıyla da söylenileni kanıtlıyor.

Hacıllı köyü kamp alanı

KÖYDEN İHTİYAÇLARINIZI ALIN

Köy dediğime aldanıp yerleşim yeri beklemeyin; Hacıllı köyünde market, ev, insan gördükten sonra siz biraz daha yol gideceksiniz. Kamp alanında odunları sizden önce tüketenler olacaktır; yol üzerinde odun pazarları var. Orman bölgesine inmeden önce ihtiyacınız olan her şeyi köyden alın.

Hacıllı köyü kamp alanı

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Kamp yapıp gece konaklamanızda hiçbir sakınca ve tehlike söz konusu değil; dağlardan ayı falan inmiyor. Bu küçük köyde, sizin gibi şehirden kaçıp kamp yapmaya gelmiş, ateşini yakmış, sandalyesinde oturmuş, kafa dinleyen insanlar bulacaksınız. Kimi zaman büyük kamp toplulukları burada eğlenceli etkinlikler düzenliyor; siz de katılabilirsiniz.

Hacıllı köyü kamp alanı

ŞEHİRDE GÖREMEYECEĞİNİZ BİR YARDIMLAŞMA VAR

Kampçıların üye olduğu sosyal medya sitelerinde büyük kamp organizasyonları yapılıyor. Birbirini tanımayan birçok kampçı, belli bir alana çadır kurup dev bir ateş yakıyor. Şehirde göremeyeceğiniz bir dostluk ve yardımlaşma söz konusu. Odunun biter, ışığın çalışmaz, telaş yapma; kamp alanlarındaki paylaşım had safhada.

Hacıllı köyü kamp alanı

ZORLU PARKURLARDA OFFROAD

Köyde her türlü dağcı, ovacı için patikalar mevcut; yürüyüş parkurları, tırmanış meraklıları için uygun kayalar, offroad meraklıları için her türlü zorluk seviyesinde harika güzergâhlar var. Özellikle Hacıllı şelalesinin kaynağına gidip yüzmek isterseniz müthiş bir orman yolu sizi bekliyor.

Hacıllı köyü kamp alanı

1,5 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YOLU

Bu rotada ilerlerken, National Geographic’de ağaçları eğerek, kimi zaman zıplayarak, kimi zaman da ıslanarak parkur geçen maceracılardan farklı değil görüntünüz. 1,5 km’lik orta zorluk seviyesindeki parkur yürüyüşünüz için ufak bir sırt çantası hazırlayın, ormanın içinde maalesef avokado ağacı yok; yiyeceğiniz ve suyunuzu eksik etmeyin.

Hacıllı köyü kamp alanı

HACILLI ŞELALESİ

Uzun bir yürüyüşün ardından Hacıllı Şelalesi'ne ulaşıyorsunuz. Şimdiden şöyleyeyim; bu şelalenin yolunu tutan çoğu ziyaretçi ilk gördüğü küçük kaynağa aldanıp geri dönüyor, yani asıl şelaleyi bulduğunu sanıyor. Bunun sebebi yürüyüş yolunun belli bir yerden sonra kapalı gözükmesi ama aslında değil. İşte macera burada başlıyor. Orman bölgesinin içindeki ağaçların arasından geçerek, kimi zaman kayalardan zıplayarak büyük şelaleyi bulacaksın. Temiz bir su; yüzedebilirsin.

Hacıllı köyü kamp alanı

DİLEDİĞİNİZ YERE KURULUN

Ateş yakmak ile ilgili bir sorun yok. Tabii doğayı koruma için daha önceden yakılmış yerleri tercih etmeye dikkat edin.

Size özel bir kamp bölgesi önermeyeceğim; kendiniz gittiğinizde içinize sinen bir bölgeye kurulursunuz. Ben şelale kenarını tercih etsem de daha düzlük, geniş bir alan isteyenler birinci bölgeye bakabilir.

Hacıllı köyü kamp alanı

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