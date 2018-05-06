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Hacısalihoğlu: İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendirdi.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 02:01..
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Hacısalihoğlu: İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir

CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel'de seçim süreci tartışıldı.

"MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU'NU KOLTUĞUNDAN EDEBİLİR"

Konuklardan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "CHP'nin genel başkanlık koltuğuna dayalı bir mücadelenin yansımasından çok fazla kurtulamayacağı kanaatindeyim" diyerek, Kılıçdaroğlu ve İnce arasında geçen mücadeleyi hatırlattı.

Hacısalihoğlu, "Seçimdeki oy dağılımında CHP'nin 5 puanlık bir artışı olursa Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan edebilir. 5 puanlık bir düşüş de Muharrem İnce'nin parti içindeki ısrarını zayıflatır; bir Sarıgül deneyimine örnek olabilir" diye konuştu.

Hacısalihoğlu: İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir

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