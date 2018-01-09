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Haciz gelen özel okulda eğitim durdu

Antalya'da 600 öğrencili özel okula gelen haciz yüzünden eğitim aksadı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 10:19..
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum, borçları ödeyemeyince ise okulu satma kararı aldı. İddialara göre okulu satın alan şirket de borçları karşılayamadı.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu

VELİLERE "3 GÜNLÜK ARA" MESAJI

Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna ise, okulu yeni alan firma tarafından önce SMS ile eğitime devam edileceği, daha sonrasında ise önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. Yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonra çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu

MAAŞ ALAMAYAN ÖĞRETMENLER GÖREVİ BIRAKTI

İddiaya göre, geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmenlerden ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşları ödenmedi. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulunuldu.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu


DERS SIRASINDA HACZE GELDİLER

Çocuklar dersteyken okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Olayı öğrenerek okul önünde eylem yapan veliler, çocuklarının kitaplarını alırken, maaşlarını alamayan bazı öğretmenler de eşyalarını topladı.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu

"NAKİLLER KAPALI, ÇOCUKLAR EĞİTİME DEVAM EDEMİYOR"

2 çocuğunu bu okula yazdıran velilerden Mehmet Ergül, "Peşin ödeyenlerimiz var, içeride senedi olan velilerimiz var. Ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Nakiller kapalı ve bu çocuklar eğitime devam edemiyorlar." dedi.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu


"YENİ ŞİRKET EĞİTİM SERTİFİKASI ALAMADI"

Velilerden Semih Köken ise "Antalya’nın ortasında rezalet yaşıyoruz. 600'e yakın veli, zorla paraları alındı. 'Satıldı' dendi, 'Devredildi' dendi. Geçen hafta bütün paralar yatırıldı, ona rağmen geçtiğimiz hafta cuma günü bu okula haciz geldi ve eğitim halindeyken haciz geldi. İki firma anlaşıyor, satılıyor okul. Yeni alan firma, "Biz buranın sertifikasını alamadık kapatıyoruz" diyor. Ve ertesi gün satın alan kişi okula icra gönderiyor ve okuldaki her şeyi topluyor. Bugün bize zorla "Çocuklarınızın eşyalarını alın" deniliyor. Antalya’nın göbeğinde yaşıyoruz, çocuklarımızın okulu kapanıyor, bir tane karşımızda muhatap yok. Böyle bir rezalet yok. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Çocuklarımıza bakar mısınız? Kaç gündür çocuklarımız ağlıyor." diye konuştu.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu


VELİLER DOLANDIRILDIKLARINI DÜŞÜNÜYOR

Avukatlar tarafından hukuki sürecin başlatıldığını belirten Meral Şekerci de, "Milli Eğitim ve Valilik "Yapabileceğimiz bir şey yok hanımefendi, alın devletin okuluna verin." diyor. Tabiİ ki veririm ama benim burada 20 bin liralık senedim var, ödediğim nakit paralarım var. Benim çocuğumun eğitim hakkı elinden alındı, kim bizim haklarımızı savunacak? Hukuki süreç başlattık ama karşımızda muhatabımız yok, senetlerimiz de ortada yok. Biz dolandırıldık." dedi.

Haciz gelen özel okulda eğitim durdu


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