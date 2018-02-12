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Hackerlar binlerce siteyi sanal para madeni yaptı

ABD ve Birleşik Krallık devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil binlerce internet sitesi, birkaç saat süreyle siber saldırıya maruz kaldı.

DHA | 12.02.2018 - 03:19..
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Hackerlar binlerce siteyi sanal para madeni yaptı

The Register’da yer alan habere göre ABD ve Birleşik Krallık devlet kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere, 4 bin 200'den fazla internet sitesine, görme sorunları olan insanlar için internet sayfalarını okuyan İngiliz yazılım üreticisi Texthelp yapımı Browsealoud olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir aracın kötü amaçlı bir versiyonu bulaştırıldı.

Hackerlar binlerce siteyi sanal para madeni yaptı

ABD VE İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA YOK

Bilgisayar korsanlarının sanal para birimi madenciliği yapmak için insanların bilgisayarların yazılım virüsleri yerleştirme haberlerinin ortasında gerçekleşen olayla ilgili ABD ve Birleşik Krallık emniyet yetkilileri henüz bir açıklamada bulunmadı.

Texthelp yetkilileri The Register’da yer alan haberde mühendislik ekiplerinin olayı araştırdığını ve bu süreçte Browsealoud’un devre dışı bırakıldığını duyurdu.

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