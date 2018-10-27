Hades ile üç başlı köpeği Cehennem Kapısı'na geri döndü

Antik Yunan'daki pagan inanışında ölülere hükmeden yer altı tanrısı olarak bilinen Hades ve ona bekçilik eden üç başlı köpeği Kerberos'un Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan eserlere bakılarak yapılan mermer heykeli, Cehennem Kapısı'ndaki kaideye geri döndü.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda 2013 yılında ortaya çıkarılan Cehennem Kapısı, restorasyon çalışmaları kapsamında ilginç bir projeye ev sahipliği yaptı.

Antik kaynaklarda kapı önünde yer aldığı bilinen ve halen boş olan kaidelere gerçeğine uygun heykelin yerleştirilmesi için çalışma yürüten kazı heyeti, kazılardan çıkan Hades ve üç başlı köpeği Kerberos'a ait heykel parçalarını dikkate alarak üç boyutlu modelleme yaptı.

YENİ YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bölgedeki eserlerin mermerlerinin alındığı Afyonkarahisar'daki ocaklardan çıkarılan mermerle lazer tarayıcı ve üç boyutlu yazıcılar kullanılarak yapılan 3 metrelik heykel, Cehennem Kapısı üzerinde bulunan kaidesine yerleştirildi.

Restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılacak heykelin, Hierapolis'te "Plütonyum" olarak tanımlanan Cehennem Kapısı bölümünün cazibesini artırması hedefleniyor.

EMEKTAR ARKEOLOG ORTAYA ÇIKARTMIŞTI

Çok sayıda tapınak ve dinsel yapı nedeniyle arkeoloji literatüründe "Holy City" yani "Kutsal Kent" olarak tanımlanan Hierapolis'in, kurulduğu MÖ 2. yüzyıldan MS 80 yılına kadar pagan inanışın merkezlerinden biri olduğu, Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Philip'in burada öldürülmesiyle Hristiyanlık merkezi haline geldiği biliniyor.

Cehennem Kapısı, Hierapolis'te 40 yıl çalıştıktan sonra geçen ay emekli olan eski kazı başkanı İtalyan arkeolog Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki heyet tarafından 2013 yılında keşfetmişti.