İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, Hadımköy'de alt geçidin suyla dolmasına neden oldu.

3 ARAÇ MAHSUR KALDI

Su birikintisinde 3 araç mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

BOT İLE KURTARILDILAR

Mahsur kalanlar bot ile kurtarıldı. Araçlardan ikisi de halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Suya tamamen gömülen bir araç için ise vinç çağrıldı. İtfaiyenin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Hadımköy'de araçlar alt geçitte mahsur kaldı VİDEO