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Hadise Fransız aşkına dayanamadı

Hadise, kıskançlık yüzünden ayrıldığı sevgilisine ikinci bir şans verdi.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 06:54..
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Ünlü şarkıcı Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde rol verdiği Fransız model Aurelien Muller'la aşk yaşamıştı. Hadise'yi bir türlü unutamayan Muller, barışmak için her yolu deniyor.  Modelin, tekrar bir araya gelmek ve Hadise’nin gönlünü kazanmak için, şarkıcıya bileklik ve evine sürekli beyaz gül gönderdiği öğrenildi.

Hadise Fransız aşkına dayanamadı

"GEL GÜZEL ZAMAN GEÇİRELİM HADİSE"

Çekim için Barselona’ya gidecek olan model, “Seninle güzel zaman geçirmek istiyorum” diyerek şarkıcıyı yanına çağırdı.

İKİNCİ ŞANS

Israr karşısında kayıtsız kalamayan Hadise, sevgilisine ikinci bir şans vermek için önümüzdeki hafta Barselona’ya gidecek.

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