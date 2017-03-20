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Hadise ile Hakan Sabancı yine yakalandı

Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan Hakan Sabancı ve Hadise, önceki gece bir mekanda sabaha kadar eğlendi.

20.03.2017 - 08:32
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Hadise ve Hakan Sabancı geceye farklı mekanlarda başladı. Ünlü popçu, kız kardeşleriyle bir mekanda Ebru Gündeş’i dinlerken genç işadamı ise arkadaşlarıyla Etiler’de yemek yedi.

HADİSE İLE SABANCI ARKADAŞLARINDAN AYRILDI

İlerleyen saatlerde kardeşlerini eve bırakan Hadise ile arkadaşlarının yanından ayrılan Sabancı, saat 02.30’da Emirgan’daki bir eğlence mekanında buluştu.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlenen Hadise ve Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için ünlü işadamına ait VIP minibüsü kapıya sıfır yanaştırdı.

Hadise ile Hakan Sabancı yine yakalandı

Hadise ile Hakan Sabancı yine yakalandı

Hadise ile Hakan Sabancı yine yakalandı

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