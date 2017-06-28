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Hadise korumasını bozdu

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarını görüntü almamaları için engellemeye çalışan korumasını azarladı.

28.06.2017 - 07:25
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Bayramı sahnede karşılayacak olan isimler arasında yer alan Hadise, Antalya konseri öncesi özel korumalarıyla beraber havalimanında görüntülendi.

KORUMASINI AZARLADI

Korumalardan biri Hadise'nin valizlerini taşırken, diğeri ise işgüzar tavırlar sergileyip basın mensuplarını görüntü almamaları için engellemeye çalıştı. Bu sırada ünlü şarkıcı, "Ne yapıyorsunuz onlar işini yapacaklar" diyerek, korumalarına müdahale etti.

Hadise, yakın zamanda 'Şampiyon' adlı albümünün çıkacağını anlatırken, "Bu yılın şampiyonu sizce kim olur?" sorusuna ise "Bu konularda iddialı konuşmak istemem ama ben kendi alanımda şampiyon olmak isterim" yanıtını verdi.

TARZ DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

Son dönemde çok sayıda albümün çıktığını ve çoğunu dinlemeye çalıştığını anlatan Hadise, müzik sektörünün değişmesi gerektiğini savunarak, önümüzdeki yıllar için tarz değişikliği yapabileceğinin sinyallerini verdi. Akustik bir albüm çıkarmak istediğini sözlerine ekleyen şarkıcı "Şu an tarz değiştirmem, ama ileride tarzımın dışına çıkabilirim" dedi.

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