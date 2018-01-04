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Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Şarkıcı Hadise Açıkgöz, RTÜK'ün Sıfır Tolerans şarkısının klibini oynatan müzik kanallarına 'erotik filmin bir tık altı' diyerek verdiği cezaya: "Kadın olarak boyun eğmem" dedi.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 16:57..
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Hadise, RTÜK'ün Sıfır Tolerans klibi için müzik kanallarına ceza vererek "erotik filmin bir tık altı" demesine isyan etti.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"KLİBİM EROTİK DEĞİL"

"Ben klibime verilen “erotik” damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince “erotik” oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç “erotik” kategorisine girmiyor.

"AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA"

Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR. "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda"

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR

Öte yandan Hadise yazıyla birlikte şu fotoğrafları da paylaştı:

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti

Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti


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