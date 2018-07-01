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Hadise'den kadınlara: Kendinizi ezdirmeyin

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 12:37..
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Festivalin ikinci gününde Kaş Limanı'nda gerçekleştirilen programda Hadise sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Hadise'den kadınlara: Kendinizi ezdirmeyin

Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı. Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini vurgulayan Hadise, "Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, 'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım." diye konuştu.

Hadise'den kadınlara: Kendinizi ezdirmeyin

"KADINA, ASKERLERİMİZE ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans." diyerek, sözlerini tamamladı.

Hadise'den kadınlara: Kendinizi ezdirmeyin


Sıcak havaya karşı Hadise'nin sahne önüne kurulan vantilatörlerle önlem aldığı gözlendi.

Hadise'den kadınlara: Kendinizi ezdirmeyin

Hadise, Kaş'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, festival kapsamında konser için kendisini davet eden Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'e teşekkür etti. Kocaer de Hadise’ye plaket ve çiçek verdi.

Hadise'den kadınlara: Kendinizi ezdirmeyin

Festival, bugün yapılacak 14. Uluslararası Meis Kaş yüzme yarışmasıyla sona erecek.

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