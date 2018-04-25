Hadise'den kilo açıklaması

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde Maltepe'deki bir AVM'nin açılışında konser verdi. Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflarda zayıf hali dikkat çeken Hadise'nin konserdeki kilolu hali herkesi şaşırttı.

Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da photoshop çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü.

"BACAKLARIN ROBERTO CARLOS GİBİ"

Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

"HERKES GÖNLÜNE GÖRE BAKAR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."