Hadise'den Serhat Akın'a 1 TL'lik dava

Hadise, eski futbolcu Serhat Akın’ın, kendisi için söylediği “Eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı” sözlerini mahkemeye taşıyor.

1 TL'LİK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Şarkıcı, “Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın” sözleriyle sert karşılık verdiği Akın’ın “Yanlış anlaşıldıysam affola” özrünü kabul etmedi. Hadise, kadınlara örnek olsun diye eski futbolcuya, 1 TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Açıklamalarından dolayı sosyal medyada tepki çeken Akın, önceki gün Hadise’yle tanışma anında çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak “Haksız mıyım?” notunu yazdı. Eski futbolcu, bu hareketi yüzünden takipçileri tarafından eleştirildi.