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Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Vergi kaçıran Hadise, kardeşlerine rest çekmesinin ardından parasız kaldı. Malları ablasının üstüne yapan ünlü sanatçı, son olarak 12 milyon TL'sini de kaybetti.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 05:32..
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Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Annesinin intihar girişimiyle karışan Açıkgöz ailesinde Hadise'ye bir sarsıcı haber daha. Rest çektiği ablası Hülya Açıkgöz, Hadise'nin 12 milyon TL'sini zimmetine geçirdi.

ABLASI MALLARI VERMİYOR

Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı Türkiye'de vergi ödememek için mal varlığını ablasının üzerine yapmıştı. Ancak Türkiye'de sadece tek bir kayıtlı mal varlığı bulunmayan Hadise'nin hesapları tutmadı.

Gayrimenkullerini ablasının üzerine yapan Hadise, araçlarını da ablasının menajerlik şirketinin üzerine yaptırmıştı. Böylece araçlarının yakıt masrafını da menajerlik şirketi karşılıyordu.

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

BİR TEK EVİ KALDI

13 yıldır Türkiye’de boy gösteren sanatçı, kazandığı paraları vergilerden kaçırmak adına ablasının adına açılmış bir şirkete yatırdı. Hadise, şimdilerde bu paraları ve mal varlığını üzerine almaya çalışıyor.

Güneş'te yer alan habere göre abla Açıkgöz, Hadise'nin 12 milyon TL'sini zimmetine geçirdi.

Üzerinde sadece bir ev kayıtlı olan Hadise’nin şimdilerde malvarlığını geriye almak adına mahkemeye koştuğu ortaya çıktı.

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