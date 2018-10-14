Hadise'nin büyük ayakkabılı pozu

Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise'nin kırmızı ayakkabısı olay oldu.
"SENEYE DE GİYER"
Ayağına oldukça büyük gelen ayakkabı giyen Hadise'nin fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. "Seneye de giyer" şakası yapan kullanıcılar Hadise'nin kıyafetini beğendi.
HADİSE'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT
Ünlü isim sosyal medyada kullanıcıların ayakkabıları hakkında yaptıkları eleştirilerin ardından Instagram hesabından, "Bırakın bu ayakkabıları" notuyla fotoğrafını paylaşarak açıklamada bulundu.