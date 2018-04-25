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Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Bodrum'da müzik şarkıcısı Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz'ün yaklaşık 2 yıldır işlettiği beach club yıkıldı. Yıkılma gerekçesi ise kamusal alanı işgal

DHA | 25.04.2018 - 20:07..
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Bodrum Belediye Encümeni 25 gün önce, şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmesini yaptığı Yalıkavak Mahallesi'ndeki Tilkicik Koyu'nda bulunan 'La Plaj' isimli beach club'ın bir bölümünün, kamusal alan işgali nedeniyle yıkılmasına karar verdi.

MEKANIN RUHSATI DA YOK

Ruhsatsız olduğu ileri sürülen beach club tahliye edildikten sonra, kamusal alana taşan bölümü geçen pazartesi günü dozer ve kepçelerle yıkıldı.

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, Yalıkavak Mahallesi'nin Tilkicik Koyu'nda 2 yıl önce kiralayarak işletmesini yaptığı beach club ile ilgili, aralarında borç-alacak anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen mal sahibi Sabahattin Akdeniz ile mahkemelik olmuştu.

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı



Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı



Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı



Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

Hadise'nin işlettiği beach club yıkıldı

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