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Hadise'nin klibinden sonra imajı da taklit çıktı

Hadise'nin yeni klibinin çalıntı olduğu iddialarının yankısı sürerken popçunun imajının da kopya olduğu iddia edildi.

15.11.2017 - 09:04
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Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün yönettiği klibin ABD'li popçu Britney Spears'ın 2003 yılında çekilen 'Everytime' şarkısının klibiyle birebir aynı olması sosyal medyada olay yaratmıştı.

Hadise'nin klibinden sonra imajı da taklit çıktı

SAHNELER AYNI

Adının aşk dedikodularına karıştığı Aurelien Muller'le objektif karşısına geçen şarkıcının rol gereği sevgilisini canlandıran partneriyle limuzindeki gergin halleri, otel odasındaki kavga sahneleri ve ardından küvete girmesi Britney Spears'ın klibiyle birebir aynıydı.

DERYA DA TAKLİT ETTİ

Popçunun imaj danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'den geri kalmadı. Hadise'nin çalıntı iddialarıyla gündeme gelen klibindeki imajında da dünyaca ünlü isimlerden esinlenildiği görüldü. Derya Açıkgöz, ablası Hadise'ye daha önce Nicki Minaj ve Fergie'nin de tercih ettiği Agent Provocateur marka dantel detaylı siyah elbiseyi giydirdi.

Hadise'nin klibinden sonra imajı da taklit çıktı

Hadise'nin klibinden sonra imajı da taklit çıktı

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