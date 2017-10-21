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Hadise'nin zayıflıktan yüzü çöktü

Önceki akşam görüntülenen Hadise'nin epey zayıfladığı bunun yüz hatlarına yansıdığı görüldü.

21.10.2017 - 17:33
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Şarkıcı Hadise önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Zorlu Center çıkışı görüntülendi. Bir hayli kilo verdiği görülen ve saç rengini değiştiren Hadise “Özüme döndüm. Kilo alıp verme sorunum tüm kadınlarda olduğu gibi.” dedi.

Hadise'nin zayıflıktan yüzü çöktü

"HALA ÇOK KORKUYORUM"

Bir hayranının oturduğu siteye girmeye çalışması hakkındaki sorulara yanıt veren Hadise “Ben çok korktum. Hala da korkuyorum açıkçası. Sevilmek güzel bir şey ama bu şekilde değil. Sitenin telinden geçip evimize kadar gelmiş. Kendimce önlemler aldım artık. Korkunç bir olay.” dedi.

Hadise'nin zayıflıktan yüzü çöktü

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