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Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapanlar yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan antik kent alanında 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 13:28..
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Hadrianaupolis antik kentinde kaçak kazı yapanlar yakalandı

KAZI MALZEMELERİNE EL KONULDU

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, M.B., S.A.E., Y.E.T. ve K.Ş.'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere ait kazı malzemelerine de el konuldu.

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