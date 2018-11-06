taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33
Euro
6.0835
Altın
1230.3115
Borsa
95947.73
Gram Altın
210.892

Hadrianaupolis'de kaçak kazı: 3 gözaltı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan antik kentte kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.11.2018 - 05:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eskipazar ilçesinde Budaklar köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti bölge için çok önemli bir yere sahip.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen antik kentte koruma alanı içerisinde 3 kişi tarafından kaçak kazı çalışması yapıldığı bilgisi alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri F.I, A.Ö. ve M.A. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin kazı çalışmasında kullandıkları 1 adet el dedektörü, 2 adet bakır tel, kürek, kazma, çekiç, keski ve kovaya el koydu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

29
ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

35
Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

32
İstanbul'da uyuşturucuya darbe

İstanbul'da uyuşturucuya darbe

6
Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

4
İş yerinde göğsüne kızgın demir saplanan kişi öldü

İş yerinde göğsüne kızgın demir saplanan kişi öldü

0
Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM