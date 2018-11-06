Hadrianaupolis'de kaçak kazı: 3 gözaltı

Eskipazar ilçesinde Budaklar köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti bölge için çok önemli bir yere sahip.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen antik kentte koruma alanı içerisinde 3 kişi tarafından kaçak kazı çalışması yapıldığı bilgisi alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri F.I, A.Ö. ve M.A. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin kazı çalışmasında kullandıkları 1 adet el dedektörü, 2 adet bakır tel, kürek, kazma, çekiç, keski ve kovaya el koydu.