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Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi.

DHA | 02.09.2018 - 17:13..
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Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Motosikletli grubun arasına dalan araç, güçlükle durabildi.

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

"ARAÇ KONTROLÜ KAYBEDEREK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ"

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.Kazayla ilgili bilgi veren Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Bütün sağlık ve trafik ekipleri olay mahallinde. Kocaali ilçemizden Akçakoca’yı bağlayan yol. Bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor, motosikletli grubun arasına dalıyor. 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. İki vatandaşımız ise yaralı” dedi.

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü VİDEO

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü, 2 yaralı

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