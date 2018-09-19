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Hafızadaki imgeler resme döküldü

Nörologlar, elektroensefalografi (EEG) verilerine otomatik öğrenme (machine learning) tekniği uygulayarak hafızadaki yüzleri resme dökmeyi başardı.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 03:33..
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Kanada'nın Toronto Scarborough Üniversitesi'ndeki araştırmayı yöneten Prof. Dr. Adrian Nestor, "Bu çalışmadaki yenilik, EEG verileri ve otomatik öğrenme tekniğini kullanarak katılımcının görsel deneyiminin tahmini bir temsilini yeniden yaratmak" dedi.

Hafızadaki imgeler resme döküldü

İNSAN YÜZÜ YENİDEN OLUŞTURULDU

Nestor, gönüllü katılımcının kafasına yerleştirilen EEG'nin verilerine ışık tutulduğunu belirtirken, "İnsan yüzü gibi zihinsel temsilleri algıladığımız biçimiyle yeniden oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Hafızadaki imgeler resme döküldü

"TEKNİK GAYET İYİ ÇALIŞIYOR"

Scarborough Üniversitesi'nde EEG verileri üzerine araştırmalar yapan Dr. Dan Nemrodov ise ilk başta bu teknikle "hafızadaki yüzlerin resme döküleceğine" ihtimal vermediğini anlattı, "Nestor bana geldiğinde ona bunun zor olacağını ama deneyebileceğimizi söyledim. Sonuçta o kazandı, ben kaybettim. Teknik gayet iyi çalışıyor" dedi.

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