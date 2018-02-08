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Hafriyat kamyonu, bir başka kamyonun üzerine düştü

Çorum'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine yuvarlandı.

DHA | 08.02.2018 - 19:37..
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Yol yapım çalışmasında görevli Musa Ardıç'ın kullandığı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı ve 5 metre yükseklikten Gökhan Küççük'ün kullandığı toprak yüklemesi yapılan başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı.

Kepçe yardımıyla üstteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hafriyat kamyonu, bir başka kamyonun üzerine düştü

Hafriyat kamyonu, bir başka kamyonun üzerine düştü

Hafriyat kamyonu, bir başka kamyonun üzerine düştü

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