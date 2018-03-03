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Hafriyat kamyonu devrildi, trafik durdu

Muğla Bodrum'da devrilen hafriyat yüklü kamyon karşı yönden gelen araca çarptı. Yola dökülen hafriyat nedeniyle ortalık karıştı.

İHA | 03.03.2018 - 20:03..
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Bodrum Torba Mahallesi Demir mevkiinde Göltürkbükü istikametinden gelen Yusuf Durdu idaresindeki 23 LL 551 plakalı hafriyat yüklü kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole doğru devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra karşı yönden gelen Aydın Dere idaresindeki 48 U 5219 plakalı hafif ticari araca çarptı.

YOL, TRAFİĞE KAPANDI

Kazada Aydın Dere yara almazken, hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyonun kaza yerinden kaldırılması sırasında yol trafiğe kapatıldı. Yola dökülen hafriyatın bir kısmının temizlenmesinin ardından bölgeye gelen büyük vinç yardımıyla kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik durdu

"ÜZERİMİZE DEVRİLDİ"

Hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Dere, “Karşıdan zaten yalpalayarak geldi. Herhalde şarampole kaptırdı kendini. Ondan sonra toparlayamadı. Geldi üzerimize devrildi” diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik durdu

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik durdu

Hafriyat kamyonu devrildi, trafik durdu










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