taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kum yüklü kum yüklü hafriyat kamyonu, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

30.07.2017 - 10:40
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza D-100 Karayolu Şirinyalı Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Ata yönetimindeki 41 TL 673 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilidikten sonra karşı yönden gelen bir çimento fabrikasının işçilerini taşıyan Turgay Satır yönetimindeki 41 P 3136 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı.

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Çarpmanın şiddetiyle işçi servisi minibüsü devrildi. Harfiyat kamyonundaki kum da yola saçıldı. Kazayı gören sürücüler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kaza sonrası 2 şerit de ulaşıma kapatıldı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada ilk belirlemelere göre, Celal Denli, Selçuk Öztürk, Selçuk Serdar, Ceyhun Acar, Emre Kara, Kemal Kes, Emrah Keleş, Turgay Satır, Hasan Ata ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 işçi daha yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde  ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bunları ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk etti.

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Kaza yapan araçlar yol kenarına çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

Hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servise çarptı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Tartıştığı annesini silahla vurdu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini silahla vurarak ağır yaraladı.
İstanbul'da fuhuş operasyonu
Aksaray'da bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları belirlendi; 26 gözaltı var.
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı
Maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

72
FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

56
Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

51
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

61
Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

65
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

44
Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM