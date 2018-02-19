İstanbul Kağıthane’de saat 08.30 sıralarında, sokak arasındaki şantiye alanından toprak yüklenen hafriyat kamyonu döküm sahasına gitmek için yola çıktı. Seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı olan sokaktan frene basarak inmek istedi.

SÜRÜCÜ FRENE BASSA DA KAZAYI ENGELLEYEMEDİ

Yaklaşık 50 metre boyunca frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon metruk bir binayı çarparak yıktı. Ardından da sokak arasına devrildi. O esnada sokakta kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Olayın ardından kendi imkanlarıyla şoför mahallinden çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi.

Hafriyat kamyonu sokak arasına devrildi VİDEO

“DEPREM OLUYOR SANDIM”

Olay esnasında evinde uyuduğunu belirten Alaaatin Toluk, “Sabah saatlerinde kamyon devrildi. Bu 4’üncü kez oldu, mağduruz. Sürücü hafif yaralıydı. O esnada ben evdeydim uyuyordum. Büyük bir gürültüyle uyandım, deprem oluyor sandım. O kadar şiddetli sallandık.” dedi.

KİMİ ALTINDAN GEÇTİ, KİMİ DE GÖRÜNTÜLEDİ

Ekiplerin incelemelerinin ardından devrilen kamyonu düzeltmek için halatlar bağlandı. Vinç ve kepçe yardımıyla kamyon kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmaya çalışıldığı esnada vatandaşların vincin altında geçmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise çalışmaları kamyonun yakınında cep telefonuyla görüntülediği gözlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.