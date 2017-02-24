Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi, döküm sahasına giden hafriyat kamyonlarının en fazla kullandığı caddelerden biri. Caddede daha önce hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Caddesi kullanan çevre sakinleri hafriyat kamyonlarını saçtığı tehlike nedeniyle tepkili.

MAHALLELİ YOLU KAPATTI

Çocuklar her gün onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği caddeden sağ salim evlerine ulaşmaya çalışıyor. Mahalli de bu yüzden dün caddeyi trafiğe kapattı.

HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ YOLU KAPATANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Mahallelinin tartıştığı hafriyat kamyonu sürücüsü, yolu kapatan kalabalığın üzerine aracını sürdü. Bunun üzerine ortalık karıştı. Elinde sopayla kalabalığı kovalayan sürücüye mahalleyi taş atarak karşılık verdi.Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü ile mahalleli kavgası VİDEO

"KAMYONLARIN BU YOLDAN GEÇMESİ DE YASAK"

Olayla ilgili şikayetini dile getiren bir mahalle sakini Cevdet Kaya, "Kamyonların bu yoldan geçmesini kesinlikle istemiyoruz. Kamyonların güzergahı bu yol değil, yeni yapılan otoban. Burada ne set var ne bir engel var, çocuklar okula gidemiyor. Burada 3 ölümlü kaza oldu. Yetkilerden bir çözüm istiyoruz. Bu yoldan kamyonların geçmesi de yasak. Buna bir çözüm bulunsun" dedi.

"ŞOFÖR GENÇLERİN ÜZERİNE KAMYONU SÜRDÜ, SOPAYLA KOVALADI"

Dünkü olayları da anlatan mahalle sakini, "Dün de mahallenin gençleri kamyonların bu yolu kullanmaması için şoförlere uyarıda bulunuyor. O esnada şoför kamyonu gençlerin üzerine sürüyor. Daha sonra da sopayla gençlerin üzerine yürüyor" diye konuştu.

"HAFRİYAT KAMYONLARI BURADAKİ İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATIYOR"

Bir yıldır kamyonların caddeyi kullanmaması için mücadele ettiklerini belirten Mustafa Vural ise, "Legal olmayan bir durum gerçekleşiyor. Bu duruma yetkililer çözüm bulamadığı için bu sefer mahalleli kendi çözüm bulmak için yol kapatıyor. Hafriyat kamyonları sefer başına 50-100 lira daha fazla kazanmak için buradaki insanların canını tehlikeye atıyor. Kullanmaları gereken güzergah yerine burayı kullanıyorlar" ifadesini kullandı.

"BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"

Nurten Aslan Çakmak adlı mahalle sakini de, "Biz buradan kamyonların geçmesini istemiyoruz. Ardı ardına kamyonlar geçiyor, çocuklarımızın da hayatı tehlikeye giriyor. İlla birinin mi ölmesi gerekiyor, bu durumun çözüme kavuşması için" şeklinde konuştu.