Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı

Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.
UÇURUMDA DURDU
Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu.
SÜRÜCÜ KURTARILDI
Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.