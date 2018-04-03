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Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı

İstanbul Sultangazi'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 03.04.2018 - 19:16..
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Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.

UÇURUMDA DURDU

Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu.

Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı



Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı



Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı





Hafriyat kamyonu uçurumda kaldı

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