Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını "işgal" olarak nitelendirdi.

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eşinin müdür yardımcısı yapılmasıyla ilgili kötü bir algı oluştuğunu, görevlendirmede torpil olmadığını söyledi.

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Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Selahattin Demirtaş'ın yerine gelecek ismin seçilecek olması partide iç savaşa neden oldu. Başkanlık için bir "Kürt'ün" arandığı partide ilk teklif, Ahmet Türk'e gitti, Türk teklifi reddetti.