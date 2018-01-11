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Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

Kadıköy’de hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alındı.

DHA | 11.01.2018 - 15:59..
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Kadıköy Erenköy Şemsettin Mahallesi Günaltay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, T.A.'nın idaresindeki hafriyat kamyonu, cadde üzerinde bulunan pazardan çıkıp yolun karşısına geçen 65 yaşındaki Saime Gündüzoğlu’na çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför T.A. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı VİDEO

Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı

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