Hafriyat kamyonun çarptığı üniversiteli kız ağır yaralandı

FETÖ soruşturması kapsamında 4’ü subay, 30’ü ise astsubay olmak üzere 34 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Korkusundan 34 bin TL dolandırıldı

Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair deliller var. " diyen kişiye korkup inanan bir kişi 34 bin lira kaptırdı.