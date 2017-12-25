İstanbul Esenyurt'ta, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde, iddiaya göre bir şantiye alanı içerisine kum taşıyan hafriyat kamyonu birden kaymaya başladı. İnşaat alanı içinde bulunan bir duvara çarparak durabilen aracın sürücüsünün ayakları ise kaza sonrası sıkıştı.

Olay yerine sıkışan sürücüyü kurtarmak üzere itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri olay yerinde sürücüyü kurtarmaya çalışırken, sürücü ise acılar içinde yardım istedi.

Hafriyat kamyonunda sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

1 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Hafriyat kamyonu içinde adeta bir can pazarı yaşanırken, ekipler yaklaşık 1 saat sonra sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp 112 personeline teslim etti. Sürücü, yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılırken olay ise kayıtlara iş kazası olarak geçti.