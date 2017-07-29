taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü öldü

Bolu'da devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

29.07.2017 - 18:23
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Abant-Mudurnu arasında yapımı devam eden karayolunda Nihat Aykul yönetimindeki hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

ŞOFÖRÜ KAMYONUN ALTINDA KALDI

Kamyonun devrildiği sırada araçtan atlayan sürücü, kamyonun altında kaldı. Kazayı gören diğer çalışanlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Nihat Aykul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARIYLA FİRMA YETKİLİSİ TARTIŞTI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ile yolu yapan yüklenici firma yetkilileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Sürücünün yakınları, olay yerine çağrılan vinci beklemeden yakınlardaki bir iş makinesiyle Nihat Aykul'ün cesedini kamyonun altından çıkarttı.

Aykul'un cenazesi Mudurnu Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü öldü



İlginizi Çekebilir
Sinop’ta orman yangını: 10 hektar yandı
Sinop Karakum'da çıkan orman yangınında 10 hektar alan yok oldu.
Trabzon'da çay kamyonu devrildi: 1 kişi öldü
Trabzon Of'ta çay taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da kaçırılan İranlılar kurtarıldı
İran'dan geldikleri İstanbul'da fidye amacıyla kaçırılan 3 kişiyi operasyonla kurtaran polis, Afganistan uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı.
Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü
İnekleri sağmak için ahıran giren 16 yaşındaki Ceylan Kanarya, prize fiş takmak isteyince kaçak nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

364
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

160
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

76
Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

321
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

197
Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım

Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım

117
Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

Gümrük polisi kaçak iPhone 8 yakaladı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM