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Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

01.07.2017 - 08:18
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Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

Esentepe Mahallesi Arpaçay Sokak'ta bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen 34 MYF 25 plakalı hafriyat kamyonunun altına girdi.

ÇEVREDEKİLER DURUMU FARK EDİP SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine, ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan, hafif yaralandı.

Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

DİNGİLİN ALTINA TAŞ SIKIŞTIRDILAR

Baykan'ın kurtarılması için seferber olan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, kamyonun yerinden hareket etmemesi için havadaki dingilin altına taş sıkıştırıp aracın arkasına iş makinesi yasladı.

Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baykan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

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