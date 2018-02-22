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Hafriyat rallisi havadan görüntülendi

İstanbul'da daha fazla hafriyat dökmek için yarışan hafriyat kamyonları şoförleri, yüksek hızlarıyla trafikte tehlike yarattı.

İHA | 22.02.2018 - 20:41..
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Hafriyat döküm sahasına gitmek isteyen hafriyat kamyon şoförleri trafikte adeta terör estiriyor. Sol şeridi kapatan kamyon şoförleri yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor.

SARI KAMYON TERÖRÜ

Hafriyat döküm alanına gitmek için kamyon şoförlerinin Kemerburgaz yolunda trafikte yarışmaları havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde kamyon şoförlerinin sol ve orta şeridi kullanmalarının yasak olduğunu gösteren tabelalara aldırış etmeden şeritleri kullanması görülüyor.

Hafriyat kamyonlarının yaşattığı tehlikeli anlar VİDEO

Hafriyat rallisi havadan görüntülendi

BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Kamyon şoförlerinin vatandaşların kullandıkları araçları hızla geçiyor, önlerine gelen araçları da sıkıştırıyor. Birbirleriyle yarışan kamyon şoförleri çoğu zaman tüm şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine izin vermiyor.

Hafriyat rallisi havadan görüntülendi

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