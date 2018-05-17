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Hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep’te ters istikametlerden gelen hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı.

İHA | 17.05.2018 - 16:16..
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Gaziantep- Nurdağı Karayolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Kaygın idaresindeki 46 ZA 939 plakalı hafriyat tırı ile karşı istikametten gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki 27 E 9678 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı.

Hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

İKİ SÜRÜCÜ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, iki tırın sürücüleri yaşamını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı VİDEO

Hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Olay yerinde hayatını kaybeden tır sürücülerinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

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