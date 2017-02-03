Hafta sonu hava sıcaklıkları artacak

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

BUGÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor, batı kıyılar parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sis ve pus bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VE DON

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA AÇIK OLACAK

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Antalya çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve donla birlikte sis ve pus öngörülüyor.

PAZARTESİ'DEN İTİBAREN YAĞIŞ GELİYOR

Yurt genelinin pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas, Erzincan, Bayburt, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 14

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 15

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9

Trabzon: Az bulutlu ve açık 10

Erzurum: Az bulutlu ve açık -7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 4