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Haftanın kitap önerileri

Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?

Özel Haber | 09.05.2018 - 10:37..
  1. Haberler
  2. Kitap
Haftanın kitap önerileri

Bu hafta yeni çıkanlar, çok satanlar derken yine çok kitap var okuyacak. İşte çocuktan yetişkine herkes için Kitap Ayracı'nın önerdikleri...

Haftanın kitap önerileri

AY ŞARKISI

Gürsel Korat, en acımasız koşullarda bile mizaha yer veren bir incelikle yansıtıyor 80’lerin Türkiyesi’ni; ezilenle ezenin, aşkla kızgınlığın, sadakatle ihanetin hızla yer değiştirdiği insan hallerini.

Koğuşta heyecan vardı. İnsanı coşturacağı akla bile gelmeyen bir sevinç haliydi bu. Yaratıcılık ve eğlence dolu. Çocuksu. Kediyi kaçırıp rehin almak herkese bir şeyler esinliyordu. Kimileri “hiç vermeyelim” diyor, kimileri onu köpek gibi bağlamaktan söz ediyordu. ... Hasan’ın “Kediyi yargılasak nasıl olur?” demesi, bu komik heyecanı oyuna dönüştürdü. Durum o anda herkese kendi içinde iki kere gülünç göründü. Tutuklular tutuklayan olacaklarını ve üstelik yaşamlarında ilk kez çocukça bir eylem yapacaklarını sezerek şaştılar.

Gürsel Korat

Yapı Kredi Yayınları

S: 212

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Haftanın kitap önerileri

AŞK VE GURUR

Bu kitap gurur ve önyargı sahibi iki kişinin tanışmasıyla başlayan karşı cinslerin savaşını anlatıyor. Aşk uğruna huyunu değiştiren bir genç erkekle, kararını değiştiren bir genç kız...  Gururları ve önyargıları yüzünden bir araya gelmeleri imkânsız gibi görünen bu iki insanı acaba aşk birleştirebilecek m?

Aşk ve gurur her satırının sizi derinden etkileyeceği bir solukta bitirmek isteyeceğiniz bir Jane Austen başyapıtını okurken, sayfaların içinde dalıp gideceksiniz.

Jane Austen

Çevirmen: Derya Öztürk

Tutku Yayınevi

S:368

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Haftanın kitap önerileri

ERKEK OLMANIN TEHLİKELERİ

Erkekseniz, bu kitabı okuduğunuzda kendinizi içinde bulunduğunuz tehlikeleri, erkek olmak için ödediğiniz bedeli kavrayacaksınız.

Bir erkeği seven kadınsanız, kitabı okuyacak ve onun da okumasını isteyeceksiniz. Erkek Olmanın Tehlikeleri, kadın hareketine karşılık olarak erkekteki yeni bir olgunluk düzeyini yansıtıyor. Erkeğin kendi bedeniyle ve kendi duygularıyla tekrar bağ kurmasını sağlayarak ve kendi eğilimlerine güvenini tekrar kazandırmayı amaçlıyor.

Herb Goldberg

Çevirmen: Selçuk Budak

Totem Yayınevi

S:225

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Haftanın kitap önerileri

SIFIRDAN SONSUZA

Kripto paralar hakkında yazılmış bu kitap, size herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyor ancak; nasıl bir yoldan gitmeniz gerektiğini, hangi hesaplayıcıları kullanmanız gerektiğini, nelerin işlerinizi kolaylaştıracağını öğrenmenizi sağlıyor.

Çağımızın en yeni ve en hızlı büyüyen ekosistemlerinden kripto para dünyasında, sizin de yerinizi almanız için gereken tüm bilgileri, ekipmanları ve önerileri bir araya getirmişler.

Furkan Kadıoğlu

Kerasus Yayınevi

S:128

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