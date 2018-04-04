haftanın önerileri

Bu hafta yeni çıkanlar, çok satanlar derken yine çok kitap var okuyacak. İşte çocuktan yetişkine herkes için Kitap Ayracı'nın önerdikleri...
GÜZEL BİR HAYAT
Rowling’in sözleri hayatlarının dönüm noktasında duran her yaştan insanı harekete geçmeye itiyor ya da onlara teselli sunuyor.
Risk alıp belki bu yolda başarısızlığa uğrayarak ve hayal gücümüzü kullanarak hayatın karşımıza çıkardığı fırsatlara daha açık olabileceğimizin altını çiziyor.
Güzel Bir Hayat
J. K. Rowling
Çev.: Onur Kaya
Doğan Kitap
S.: 78
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YAPRAKLAR EVİ
Türkçe çevirisi “Yılın Edebiyat Olayı” şeklinde ses getiren Yapraklar Evi’nde, bir kitabın fiziksel yapısını yeniden yorumlayan, denenmemiş bir anlatım yolunu seçen Amerikan Yazar Mark Z. Danielewski, hikaye içinde hikayeler anlatarak, okura şaşırtıcı bir deneyim yaşatıyor.
Yapraklar Evi
Mark Z. Danielewski
Çev.: Gökhan Sarı
Monokl
S.: 800
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VAROLUŞÇU PSİKOTERAPİ
Yalom’un hayatla ilgili dört nihai kaygı olarak tanımladığı “ölüm, özgürlük, varoluşsal yalıtım ve anlamsızlık” etrafında organize olan kitap, bütün bu varoluşsal kaygıların anlamını ve onlarla karşılaştığımızda meydana gelen çatışma türlerini ele alıyor. Yalom bu kaygıların kişilik ve psikopatolojide kendini nasıl gösterdiğini ve bunlara dair bilgimizin tedaviye nasıl destek olacağını anlatıyor.
Varoluşçu Psikoterapi
Irvin D. Yalom
Çev.: Zeliha Babayiğit
Pegasus Yay.
S.: 712
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LEYLA İLE MECNUN
Yayınlandığı dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, bu kez bambaşka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden buluşuyor. Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede bu kez bambaşka bir maceranın peşine düşüyor. O geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, sevdiği kızın gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle yeni başlangıçlar için geri dönüyor.
Leyla ile Mecnun
Burak Aksak
Küsurat Yay.
S.: 272
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FASA FİSO
50 yaşının olgunluğunda, geçmişe duyduğu özlemin her zerresini yaşayarak, eğlenceli yanlarını da ortaya koyarak hayatını ve hayatımızı özetleyen Teoman, kulağımıza eğilip “O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyor o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso”.
Fasa Fiso
Teoman
Hep Kitap
S.: 252
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USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI
“Büyük güç büyük sorumluluklar getirir”, doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir...
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson
Butik Kitap
S.: 200
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OBUR BALİNA
Bir zamanlar obur mu obur bir balina varmış. Yüzerken karşısına çıkan her şeyi yermiş. Ancak bir gün işler birden değişmiş.
Rudyard Kirpling’in İşte Öyle Hikâyeler aslı klasik eserindeki öykünün bu harika uyarlamasını çok seveceksin.
Obur Balina
Rudyard Kirpling
Çev.: Ülbet Çağlıbulanık Şahin
S.: 24
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KANATLI KEDİLER MASALI
"Yerdeniz" dizisi ve Mülksüzler'in yazarı, fantastik edebiyatın dünyada en çok okunan ustalarından Ursula K. Le Guin küçükler için yazdığı dizisi ilk kez Türkçe'de! Dört sıradışı kedi yavrusunun, her geçen gün daha çok makineleşip, tehlikelerle dolan büyük kentten kaçış öyküsünü anlatıyor. S. D. Schindler'in özgün desenleriyle canlanan 4 kitaplık dizide, Le Guin kedilerin ilginç dünyasını onların en doğal halleriyle anlatırken, günümüzün sosyal konularını doğaüstü bir kurguyla işliyor ve masalla gerçeği yine başarıyla harmanlıyor.
Kanatlı Kediler Masalı 3 - Yeni Arkadaş
Ursula K. le Guin
Çev.: Naz Beykan
Günışığı Kitaplığı
S.: 48
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Damla Karakuş