Haftanın yayınevi: İthaki Yayınları

Bilimkurgu denince akla gelen ilk yayınevlerinden İthaki. Biz sorduk, onlar cevapladı. Bakalım neler yaşamış; bugünlere nasıl gelmiş ve bizi İthaki’de daha neler bekliyor?

İlgileri için teşekkür ediyoruz...

OKUR BÜYÜTEN YAYINEVİYİZ

Adınız neden İthaki; hikayesi nedir?

Bizim de başından beri içselleştirdiğimiz yayınevimizin adını aldığı iki durum var: İlki Kavafis’in “İthaki için yola çıktığın vakit / Um ki yol uzun olsun” diye başladığı, çoğumuzun bildiği meşhur şiiri “İthaki”; diğeri ise, Yunan Mitolojisi’nde İthaki Adası, malum, Homer’in Odysseia’sının ana konusunu oluşturan yolculuğun hedefi, Odysseus’un ilk evi ve döneceği tek yerdir.

Bu minvalde, biz başından beri iyi bir bilimkurgu okuruyduk. Yayınevi kurma düşüncesi ortaya çıkınca da istedik ki sevdiğimiz, okuduğumuz bilimkurgu ağırlıklı kitaplar olsun; onlar da İthaki adıyla okurlarına ulaşsın.

Sizi diğer yayın evlerinden ayıran yönleriniz nedir?

İthaki yirmi yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte fazlasıyla dinamik bir yayınevi. Yılların getirdiği o beklendik ve bilindik yorgunluktan azade biçimde çalışıyor. Bir de okur büyüten bir yayınevi burası. Çocukken yayınevini takip etmeye başlayan okurlar, büyük bir adanmışlıkla yıllar sonra bile İthaki’nin kitaplarını okuyor. Hatta çocuklarına dahi zamanında kendi okudukları kitapları okutup, yeni neslin de aynı kültürden yetişmesine önayak oluyorlar.

(Ray Bradbury)

RAY BRADBURY APAÇIK TANIMLAMIŞ

Özellikle bilimkurgu denince akla ilk gelen yayın evlerindensiniz. Siz bilimkurguyu nasıl tanımlarsınız?

Aslında bu konuyla ilgili üstat Ray Bradbury bize söz hakkı tanımayacak kadar açık biçimde açıklamış durumu: “Düşlenen her şey kurgudur; gerçekleştirilen her şey ise bilim. Kısacası tüm dünya tarihi, bilimkurgudan başka bir şey değil”. Buna ek olarak bilimkurgunun tarihten ve kültürden bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Gerçekliğe, teknolojiye, insanlığın gidişatına ve hatta siyasete dair söyleyecek en fazla sözü olan tür de bilimkurgu.

Ayrıca Altın Çağ döneminden sonra yetişen yazarlar ve ortaya çıkan eserlerle birlikte “yüksek” olarak tanımlanan edebiyat kırılımında da bilimkurgu önemli bir yere sahip. Yirminci ve yirmi birinci yüzyıl edebiyatı ve sinemasını böyle bir türden bağımsız olarak ele almak imkansız. Huxley, Le Guin, Bradbury, Clarke, Asimov, Heinlein, Orwell, Lem gibi yazarlar çığır açan insanlar…

(İthaki Yayınları kitapları)

2018 İÇİN HEDEFİMİZ 120 KİTAP

Yılda ortalama kaç kitap yayınlıyorsunuz? Bu süreç nasıl bir planla ilerliyor?

Son birkaç yıldaki üretimimizi temel alırsak ortalama 100-110 arası kitap yayımlıyoruz. 2018 için de yaklaşık olarak 120 kitap gibi bir hedefimiz var. Her kırılıma aylık en az bir kitap koymak suretiyle yıllık planımızı oluşturuyoruz; ama devam eden seriler, güncel gelişmeler bazı kitapları öne çekmemize ya da belli aylarda daha fazla/az kitap yayımlamamıza sebep oluyor.

(İthaki Yayınları kitapları)

“TAM İTHAKİLİK” OLMALI

Bir kitabı yayımlarken kriterleriniz nedir? Bu süreci de anlatır mısınız?

Tabii ki her kitap için aynı süreçten bahsetmek mümkün olamaz. Öncelikle yayınevi çizgisine uygun olmasını gözetiyoruz. Okurların aklında “Tam İthakilik” dedikleri bir algı var ve bu fazlasıyla değer verdiğimiz, yıllar içerisinde inatla ve istikrarla üretim yapmamız sonucunda sahip olduğumuz algı. Yayımladığımız kitapların bu algıyı bozmasını değil, güçlendirmesini istiyoruz. Ardından kitabın niteliğine dair bir değerlendirmede bulunuyoruz. Üslup ve kurgu üzerine düşündükten sonra konjonktür için doğru olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. İthaki sık sık misyon yayıncılığı yaptığı, pek çok yayınevinin yayımlamaktan imtina edeceği kitapları yayımladığı için bu süreç muhtemelen diğer yayınevlerine kıyasla daha sorunsuz ilerliyor.

(İthaki'nin yeni yazarlarından Ayça Güçlüten)

İTHAKİ’DE YENİ YAZARLARIN HEP ŞANSI VAR

Yeni yazarlara nasıl bakıyorsunuz?

İthaki kurulduğundan beri yeni yazarlara şans veren ve şans vermeye de devam eden bir yayınevi. Bunu kesinlikle bir risk olarak değil, misyon olarak görüyoruz. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen dosyaları bize uygunluğu, dil ve üslubu, kurgusu ve özgünlüğü açısından değerlendiriyoruz. Sonrasında, olumlu fikre sahip olduğumuz dosyaların yazarlarıyla görüşüyoruz. Eğer ortak noktada buluşabilirsek anlaşıp üzerinde çalışarak kitapları yayıma hazırlıyoruz.

ESERLERİMİZ, ROPÜLER KÜLTÜRÜN PARÇASI OLDU

Yayımladığınız kitaplar kimi zaman beyaz perdeye aktarıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çoğunlukla böyle bir varsayımımız ya da öngörümüz olmuyor; ama İthaki’nin yayımladığı ve bir zaman alt kültür ürünü olan eserler, artık popüler kültürün bir parçası. Dizi ve sinema sektörü yüzünü bu tarafa doğru döndüğünden dolayı İthaki’nin yayımladığı pek çok ese, bu uyarlamalarla çakışıyor.

Bir kitabı basarken öncesinde bu kitap beyaz perdeye de uyarlanır diye düşünüyor musunuz?

Uyarlansa ne güzel olur dediğimiz ya da yolunu dört gözle beklediğimiz yapım aşamasında projeler tabii ki var. Ancak bu durumu öncesinde değil, genellikle çok sonrasında yaşıyoruz.

"KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU, ANLATIŞ, TANRI OLMAK ZOR İŞ VE VAİZ"İ YAYIMLAMAKTAN ÖZELLİKLE KEYİF ALDIK

Geçen senenin en sevilen kitapları nelerdi?

Bu konunun iki ayağı var aslında. Satış anlamında, daha nicel bir “sevgi” çerçevesinden bakacak olursak “yeni” kitaplarımızdan “Karanlık Sular, Kırmızı Piyano ve Gölün Dibindeki Ev”i sayabiliriz.

Yayımlamaktan en çok keyif aldığımız, gurur duyduğumuz ve bu işi sevmemize sebep olan kitapların başında ise, “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Anlatış, Tanrı Olmak Zor İş ve Vaiz”i sayabiliriz. Okurlar özellikle Bilimkurgu Klasikleri serisine ve yeni başlayan Türkçe Edebiyat dizimize oldukça ilgi gösteriyorlar.

(Aldous Huxley)

SENENİN İKİNCİ YARISINDA “MODERN EDEBİYAT ESERLERİ” OLACAK

Gelecekte bizi İthaki'de neler bekliyor?

Başta “Kurgudışı, Türkçe Edebiyat ve Bilimkurgu Klasikleri” olmak üzere halihazırda devam eden dizilerimiz hız kesmeden devam edecek. Bunlara ek olarak Mayıs ayı itibariyle başlattığımız ve Korku Edebiyatının önde gelen eserlerinin yayımlanacağı “Karanlık Kitaplık” dizisi büyüyecek.

Bu diziler neleri kapsıyor peki?

Senenin ikinci yarısında güçlü bir katalogla Modern Edebiyat Eserleri yayımlamaya başlayacağız. Aldous Huxley, Boris Vian, Cormac McCarthy, Hunter S. Thompson, Thomas Pynchon, Junot Diaz gibi isimlerin hem yayımlanmış hem de daha önce hiç Türkçeye çevrilmemiş eserleri okurlarla buluşacak. Çeviri Edebiyat tarafında, çok sevdiğimiz yazarlarımızdan JRR Tolkien, Ursula K. Le Guin, Neil Gaiman, Ray Bradbury’nin de daha önce yayımlanmamış kitaplarını dilimize kazandıracağız.

Kurgudışı tarafında ise, Joseph Campbell, Anthony Burgess, Mary Douglas, Maurice Merleau-Ponty’nin eserleri okurlarımızla buluşacak. Türkçe Edebiyatta ise yayımladığımız Nihan Kaya, Feryal Tilmaç, Nil Sakman gibi yazarların arasına yepyeni yüzler ve heyecan verici eserler katılacak.

Damla Karakuş

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