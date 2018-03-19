Haftanın yeni çıkan kitapları

Bu haftanın yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Romandan hatıra kitaplarına varana kadar birçok kitabı sizler için listeledik.
EVRİM VE BİTMEYEN KAPIŞMA
Kitap, Evrim Kuramının modern biyolojinin temel taşı olduğu, çıkışından bu yana birçok gelişmeyle güncellenen Darwin'in teorisinin bugün modern biyolojinin temelinde yer almakta olduğunu sorular sorarak açıklıyor.
Evrim ve Bitmeyen Kapışma
Yusuf Fidan
Siyah Beyaz Yay.
S.: 320
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SÖZCÜKLERDİR BÜTÜN DERDİM
“Atölye” serisinin ilk kitaplarındandı Ursula K. Le Guin’in Dümeni Yaratıcılığa Kırmak kitabı. Orada yazar adaylarının elinden tutmuş, yaratıcılık denizindeki rotayı göstermiş, zamansız bir pusula tutuşturmuştu ellerine. Şimdiyse tayfayı genişletiyor, sadece yazar adaylarını değil sözcüklerle derdi olan herkesi alıyor sihirli gemisine…
Sözcüklerdir Bütün Derdim
Ursula K. Le Guin
Çev.: Damla Göl
Hep Kitap
S.: 416
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FEMİNİST BİR YAŞAM SÜRMEK
İkinci dalga feminizmin “Kişisel olan politiktir” önermesi, sosyal bilimlerin merkezinde bir gedik açtı. Sara Ahmed, bu gediğin çapını “Kişisel olan teoriktir” diyerek genişletmek, kuramsal olanın yaşamsal olanla ilişkisini yeniden kurmak için cüretkâr hamleler yapıyor; akademik çevrelerce dahi “radikal” olarak betimlenen bu hamlelerin gündelik olana içkinliğini gözler önüne seriyor.
Feminist Bir Yaşam Sürmek
Sara Ahmed
Çev.: Beyza Sümer Aydaş
Sel Yay.
S.: 394
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FUTBOL DÜŞÜNÜRKEN ASLINDA NE DÜŞÜNÜRÜZ?
Futbol pek çok şeyle yakından ilgilidir: hafıza, tarih, mekân, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, kimlik, grupların doğası vs. Aslen işbirliğine dayanır, hatta sosyalisttir; diğer taraftan açgözlülük, yozlaşma, kapitalizm ve otokrasi çukurunda var olur.
Futbol Düşünürken Aslında Ne Düşünürüz?
Simon Critchley
Çev.: Oğuz Tecimen
Metis Yay.
S.: 176
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RESSAMIN GÜNLÜĞÜ
Resim, cinsellik ve siyaset üçgeni içinde hayatını sorgulayan bir ressamın kendi dilinden hikâyesi. Saramago’nun da ilk romanı.
Ressamın Günlüğü
Jose Saramago
Çev.: Mehmet Necati Kutlu, Ertuğrul Önalp
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 296
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BİTMEMİŞ DEFTER KADINLARA DAİR ÖYLKÜLER
Bitmemiş Defter, Halid Ziya’nın öykülerinin konularına göre yeniden sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan bir derleme. Yazarın belki de en başarılı olduğu karakterlerin, kadınların merkeze alındığı öykülerin toplamı.
Bitmemiş Defter Kadınlara Dair Öyküler
Halid Ziya Uşaklıgil
Can Yay.
S.: 232
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ALÇAKLIK ÖYKÜLERİ
Alçaklık Öyküleri insanlık var oldukça dünyanın her yerinde her kuşağın okuyabileceği “klasikler” tadında, birbirinden ilginç öykülerden oluşuyor.
Alçaklık Öyküleri
Ahmet Yıldız
Boyalıkuş Yay.
S.: 128
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GENÇ YAZARLAR İÇİN HİKÂYE ANLATICILIĞI KILAVUZU
“İnsanoğlunun hikâye anlatıcılığını birçok hayati şeyden çok önce öğrendiğini biliyoruz. Yüz binlerce yıldan beri hikâye anlatıyoruz. Bu kadim ve şahane işi yapman için sana yardım etmeye niyetliyim. Birlikte çalışacağız. Çalışmamız bittiğinde eskisinden daha iyi hikâyeler anlatacağına eminim..."
Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu
Celil Oker
Altın Kitaplar Yay.
S.: 104
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Damla Karakuş