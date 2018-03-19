Haftanın yeni çıkan kitapları

Bu haftanın yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Romandan hatıra kitaplarına varana kadar birçok kitabı sizler için listeledik.

EVRİM VE BİTMEYEN KAPIŞMA

Kitap, Evrim Kuramının modern biyolojinin temel taşı olduğu, çıkışından bu yana birçok gelişmeyle güncellenen Darwin'in teorisinin bugün modern biyolojinin temelinde yer almakta olduğunu sorular sorarak açıklıyor.

Evrim ve Bitmeyen Kapışma

Yusuf Fidan

Siyah Beyaz Yay.

S.: 320

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SÖZCÜKLERDİR BÜTÜN DERDİM

“Atölye” serisinin ilk kitaplarındandı Ursula K. Le Guin’in Dümeni Yaratıcılığa Kırmak kitabı. Orada yazar adaylarının elinden tutmuş, yaratıcılık denizindeki rotayı göstermiş, zamansız bir pusula tutuşturmuştu ellerine. Şimdiyse tayfayı genişletiyor, sadece yazar adaylarını değil sözcüklerle derdi olan herkesi alıyor sihirli gemisine…

Sözcüklerdir Bütün Derdim



Ursula K. Le Guin

Çev.: Damla Göl

Hep Kitap

S.: 416

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FEMİNİST BİR YAŞAM SÜRMEK

İkinci dalga feminizmin “Kişisel olan politiktir” önermesi, sosyal bilimlerin merkezinde bir gedik açtı. Sara Ahmed, bu gediğin çapını “Kişisel olan teoriktir” diyerek genişletmek, kuramsal olanın yaşamsal olanla ilişkisini yeniden kurmak için cüretkâr hamleler yapıyor; akademik çevrelerce dahi “radikal” olarak betimlenen bu hamlelerin gündelik olana içkinliğini gözler önüne seriyor.



Feminist Bir Yaşam Sürmek

Sara Ahmed

Çev.: Beyza Sümer Aydaş

Sel Yay.

S.: 394

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FUTBOL DÜŞÜNÜRKEN ASLINDA NE DÜŞÜNÜRÜZ?

Futbol pek çok şeyle yakından ilgilidir: hafıza, tarih, mekân, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, kimlik, grupların doğası vs. Aslen işbirliğine dayanır, hatta sosyalisttir; diğer taraftan açgözlülük, yozlaşma, kapitalizm ve otokrasi çukurunda var olur.



Futbol Düşünürken Aslında Ne Düşünürüz?

Simon Critchley

Çev.: Oğuz Tecimen

Metis Yay.

S.: 176

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RESSAMIN GÜNLÜĞÜ

Resim, cinsellik ve siyaset üçgeni içinde hayatını sorgulayan bir ressamın kendi dilinden hikâyesi. Saramago’nun da ilk romanı.

Ressamın Günlüğü

Jose Saramago

Çev.: Mehmet Necati Kutlu, Ertuğrul Önalp

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 296

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BİTMEMİŞ DEFTER KADINLARA DAİR ÖYLKÜLER

Bitmemiş Defter, Halid Ziya’nın öykülerinin konularına göre yeniden sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan bir derleme. Yazarın belki de en başarılı olduğu karakterlerin, kadınların merkeze alındığı öykülerin toplamı.

Bitmemiş Defter Kadınlara Dair Öyküler

Halid Ziya Uşaklıgil

Can Yay.

S.: 232

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ALÇAKLIK ÖYKÜLERİ

Alçaklık Öyküleri insanlık var oldukça dünyanın her yerinde her kuşağın okuyabileceği “klasikler” tadında, birbirinden ilginç öykülerden oluşuyor.

Alçaklık Öyküleri

Ahmet Yıldız

Boyalıkuş Yay.

S.: 128

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GENÇ YAZARLAR İÇİN HİKÂYE ANLATICILIĞI KILAVUZU

“İnsanoğlunun hikâye anlatıcılığını birçok hayati şeyden çok önce öğrendiğini biliyoruz. Yüz binlerce yıldan beri hikâye anlatıyoruz. Bu kadim ve şahane işi yapman için sana yardım etmeye niyetliyim. Birlikte çalışacağız. Çalışmamız bittiğinde eskisinden daha iyi hikâyeler anlatacağına eminim..."



Genç Yazarlar İçin Hikâye Anlatıcılığı Kılavuzu

Celil Oker

Altın Kitaplar Yay.

S.: 104

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Damla Karakuş

[email protected]