Hain başyaver mahkemede ifade verdi

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yerini söylediği iddia edilen eski Başyaver Albay Ali Yazıcı Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

"BEN SUÇLU OLABİLİRİM"

Ali Yazıcı ifadesine, "Burada bulunan tüm sanıklar benim kendilerine yardım etmediğimi söyledi. Ben suçlu olabilirim. Ben suçsuzum demiyorum. Ama onlar suçsuz" diyerek başladı.

"14 TEMMUZ'DA ANKARA'YA DÖNDÜM"

Yazıcı, "Beni bu göreve Cumhurbaşkanımız seçti. 27 Temmuz 2015 tarihinden 15 Temmuz 2016 tarihine kadar hep Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. Sadece özel programlarında yanında yer almazdım. O dönem ben resmi olduğum için yanında olamazdım. Bayram dolayısıyla beni serbest bıraktı. Ben de Tokat'a ailemin yanına gittim. 14 Temmuz tarihinde Ankara'ya geri döndüm. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittim. Orada beni Muhafız Alayı Albayı görünce ‘Senin burada ne işin var' diye sordu. Ben de ailemin Tokat'ta olduğunu söyledim. O bana Cumhurbaşkanı nerede diye sordu? Ben de kendisine ‘bilmiyorum' dedim. Bana internetten Cumhurbaşkanının Marmaris'te olduğunu gösterdi. Ben yine ‘bilmiyorum' dedim. Daha sonra Kara ve Hava Yarbaylarını arayarak "Cumhurbaşkanı Marmaris'teymiş. İnternette gördüm. Bir araştırın bakalım dedim" dedi.

Cumhurbaşka'nın 16 Temmuz Cumartesi günü Antalya'da programı bulunduğu için yola çıkmak için hazırlandığını kaydeden Yazıcı, "Cumhurbaşkanın Antalya'da programı vardı. Uluslararası bir futbol organizasyonuydu. Ben de oraya gitmek için uçak bileti ayırttım. Sonra karayolu ile gitmeye karar verdim. Şoförüme kalmasını söyledim. Muhafız Alayından ayrılırken yanıma Emin Yarbay diye birisi geldi. Sivil kıyafetliydi. Kendisini ilk kez o gün orada gördüm. Bana ‘Komutanım ben de Antalya'ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim' diyerek arabama bindi. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum, ama Emin Yarbay'ı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken benim cep telefonumu karıştırmaya başladı" dedi.

"BUNU İZAH EDEMİYORUM, AKLA MANTIĞA SIĞMIYOR"

Araya giren mahkeme Başkanı Yazıcı'ya "Sizin alt rütbenizde olan ve tanımadığınız biri nasıl sizin telefonunuzu kurcalar" sorusunu sordu. Bu soruya Yazıcı, "Bunu izah edemiyorum. Akla mantığa sığmıyor. Ben de 4 aydır bunu kendime izah edemiyorum. Size nasıl izah edeyim" diye cevap verdi.

15 TEMMUZ GECESİ NELER OLDU

Eski yaver Yazıcı 15 Temmuz gecesini şöyle anlattı: "Emin Yarbay bana ‘Özel Kuvvetlerdeyim komutanım' dedi. Kendisinden kuşkulandım. Arabadan indirmek istedim. Ancak şüphe duydum. Afyon'da yemek yedik. Saat 21.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinden telefon geldi. Albayım hareketlenme var dedi. Bende Cumhurbaşkanımızın telefonu kayıtlı değil. Ben kendisiyle görüşeceğim zaman danışmanını arıyorum. Danışmanını aradım ulaşamadım. Daha sonra özel kalem müdürünü aradım. Saat 21.30 gibi Genel Sekreterimiz aradı. Ayrıca, danışmanı Davut Kavranoğlu aradı, neler olduğunu sordular. Bir watsapp grubumuz vardı. Oradan da bana sordular. Bir şey var mı? diye.

"WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARDILAR"

Bir süre sonra beni whatsapp grubundan çıkardılar. Bu arada Özel Kalem Müdürümüz Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanımızın doktoru ile görüştüm. Yanımdaki yabancı biriyle Marmaris'e gitmek istemediğim için İzmir'e yöneldik. Ben orduevine gidecektim. Emin bana Çiğli'ye gidelim dedi ve Çiğli'ye gittik birlikte. Bunu da kendime izah edemiyorum. Normalde ben orduevine gitmek istiyordum. Ama Emin Yarbay, Çiğili'ye gidelim diyince oraya gittik. Çiğili'de ışıklı bir yer vardı. Oraya gittiğimde Ramazan Elmas'ı gördüm. Sürekli telefonla konuşuyordu. Yakınında 4-5 pilot vardı. İçlerinden birini tanıyordum. Onların yanına gittim bir süre oturdum. Daha sonra misafirhaneye gittim. Saat gece 02.30 gibi televizyonlar Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a gittiğini söyledi. Ben de çıkıp oraya gitmeyi düşündüm, ama nizamiyeden çıkamadım tekrar misafirhaneye geçtim."

"ANKARA'YA BEKLİYORUZ DEDİ"

Emin Yarbay'ı Çiğliden çıktıktan sonra otobüs duraklarının orada bıraktığını kaydeden Yazıcı, "İstanbul'a giderken Basın başdanışmanı ile görüştüm Lütfullah Göktaş'la görüştüm. O bana İstanbul'a gelmemi söyledi. Kısıklı'ya gelmemi istedi. Nadir Alpaslan aradı. Ankara'ya bekliyoruz dedi. Ankara'ya gittim. O akşam eve gittim. Gece evde kaldım. Gece Külliyeye gitmek istedim. Ama yollar kontrol altında olduğu için arabayla tur attım. Eve geri geldim. 17 Temmuz sabahı 07.30'unda koruma arkadaşlar gelip beni Külliyeye götürdüler. Gece 01.00'a kadar sorgulandım. Daha sonra spor salonuna götürüldüm. 2-3 saat gözüm bağlı kaldım. Daha sonra adliyeye götürüldüm. Sonra da tutuklanarak Sincan'a götürüldüm. Olayda bir failler var. 12.30'da olan olaylar var. Birde 03.30 ve 03.40'da başlayan darbe var.

"BEN BU İKİ OLAYIN NERESİNDEYİM"

Ben bu iki olayın neresindeyim? İnanın ben işin içinden çıkamadım. Ben iki olayın da içinde olmadığımı düşünüyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZLA DİREKT OLARAK GÖRÜŞMEDİM

Ali Yazıcı, mahkeme başkanın o gece Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü sorusunu ise şöyle açıkladı: "Son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanımızla direkt olarak telefonla görüşmedim. O gece de özel kalem müdürü ve diğer görevlilerden bilgi aldım. Cumhurbaşkanımızın bir emri olup olmadığını sordum."

YER BİLGİSİ PAYLAŞTI MI

Cumhurbaşkanın yerini herhangi birisi ile paylaştınız mı? sorusu üzerine Yazıcı, "O esnada birlikte olduğum sanıklar Cumhurbaşkanını Marmaris'te biliyorlardı. O gece Cumhurbaşkanımız telefonla bağlanmıştı. Yanımda bulunan Emin Yarbay'a Cumhurbaşkanının yerini söylemedim. Darbe girişimini sordum. O olayın içindeymiş gibi belli bir grubun girişimi yanıtını verdi" dedi.

YAVERLER TOPLANTISI

Cumhurbaşkanının avukatı Ahmet Özel'in, "14 Temmuz'da kendi odanızda yaver yardımcıları ile toplantı yaptığını, ‘Cumhurbaşkanının yerini koordinatlı olarak bulup bana bildireceksiniz' dediniz mi?' sorusuna, "Ben öyle bir soru sormadım. Talimatım olmadı. Öğrenmek istesem bu şekilde onlara sormam" diye cevaplandırdı.

"FUAT AVNİ SİZ MİSİNİZ"

Yazıcı, ‘Fuat Avni siz misiniz' sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı ile 2015 tarihinde göreve başladım. Ama o daha önceden mesaj atıyordu. Değilim" dedi.

Avukat Ahmet Özel bu defa, ‘Cumhurbaşkanının görev tanımı dışında bir durumu paylaştınız mı? Kaydettiniz mi' sorusuna ‘Görev tanımı dışında böyle bir şey yapmadım" dedi.