taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.635
USD
3,5775
EURO
3,9167
ALTIN
145,39
PETR
52,0100

Hain komutanın Genelkurmay Başkanlığı'ndan kaçış anı

Darbe günü Genelkurmay'dan sivil kıyafetlerle kaçan darbeci binbaşı Gökhan Balcı'nın fotoğrafları ortaya çıktı.

26.04.2017 - 08:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahında elinde silahla dolaşan ve sivillere ateş ettiği belirtilen eski Binbaşı Gökhan Balcı'nın sivil kıyafetle karargah demirlerinden atlayarak kaçması görüntülere yansıdı.

DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KIŞLANIN PARMAKLIKLARINDAN ATLAYARAK KAÇTI

Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hazırlanan "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı. Buna göre, sivil kıyafetli Balcı'nın darbenin başarısız olduğu anlaşılan Sabah saatlerinde başka bir sivil ile kışla çevre parmaklıklarından atlayarak yolun karşısına geçtiğine ilişkin görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

Hain komutanın Genelkurmay Başkanlığı'ndan kaçış anı

Balcı, kayıtlarda karargah katındaki merdivenden aşağı kata doğru ateş ederken ve vurulan bir kişinin taşınması sırasında da görülüyor.

Hain komutanın Genelkurmay Başkanlığı'ndan kaçış anı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

92
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

22
Uber 2020 için uçan araçlar alacak

Uber 2020 için uçan araçlar alacak

12
ABD denizaltısı Güney Kore'de

ABD denizaltısı Güney Kore'de

5
Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

6
Falezlerden iki kez atlayan genç kız yaralı kurtuldu

Falezlerden iki kez atlayan genç kız yaralı kurtuldu

4
ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM