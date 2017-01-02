Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Köse için, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Büşra Köse'nin babası Mustafa, annesi Hülya, kız kardeşleri Kübra ve Çağla Köse ile yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve vatandaşlar katıldı. Törende, cami avlusunda taziyeleri Köse'nin ailesi kabul etti.
19 YAŞINDAKİ BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Büşra Köse'nin tabutu, öğle vakti kılınan namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Köse'nin cenazesi, Yeni Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.