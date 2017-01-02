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Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

İstanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında 19 yaşındaki Büşra Köse hain saldırıda yaşamını yitirdi.

DHA | 02.01.2017 - 14:57
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Köse için, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Büşra Köse'nin babası Mustafa, annesi Hülya, kız kardeşleri Kübra ve Çağla Köse ile yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve vatandaşlar katıldı. Törende, cami avlusunda taziyeleri Köse'nin ailesi kabul etti.

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

19 YAŞINDAKİ BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Büşra Köse'nin tabutu, öğle vakti kılınan namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Köse'nin cenazesi, Yeni Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 



Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

Hain saldırıda ölen Büşra toprağa verildi

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