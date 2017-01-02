Hain saldırıda ölen Kenan Kutluk toprağa verildi

Kenan Kutluk'un (35) cenazesi, İstanbul'dan karayoluyla Zara ilçesine bağlı Aşağımescit köyünde babaevinin önünde helallik alındıktan sonra köy meydanına getirildi.

2 KIZ ÇOCUĞU VARDI

Kutluk çiftinin 1,5 yaşında Duru Melek ve 5 yaşında Zahide isimli iki kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

''BU DURU İÇİN, BU ZAHİDE İÇİN BU DA BENİM İÇİN''

Duygu Kutluk, "Bu Duru için, bu Zahide için bu da benim için" diyerek eşinin tabutunu 3 kez öptü.

''KENAN, BEN SENİ BABANIN EVİNE BÖYLE Mİ GETİRECEKTİM''

Kutluk'un eşi Duygu Kutluk, tabuta sarılarak, "Ben seni nasıl toprağa verdim. Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim. Benim yavrularım, kuzularım babasız kaldı. Bir kere sarılayım. Kenan, ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözlerin açık gitmedi değil mi?" diye ağıt yaktı.