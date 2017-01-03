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Hain saldırıda ölen Mesut Gürbüz toprağa verildi

Gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden gurbetçi Mesut Gürbüz, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 03.01.2017 - 14:11
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Almanya’dan tatil için geldiği İstanbul’da, terör saldırısında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Mesut Gürbüz’ün, cenazesi dün gece karayoluyla Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyüne getirildi.

Hain saldırıda ölen Mesut Gürbüz toprağa verildi

''MESUT'UM BEN KIYAMADIM ELLER NASIL KIYDI?''

Gürbüz’ün annesi Narin Gürbüz, törende "Yavruma ben kıyamazdım kimler kıydı? Mesut’um sana. Mesut’um ben kıyamadım eller nasıl kıydı? Mesut’um kalk da ben yatayım yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Hain saldırıda ölen Mesut Gürbüz toprağa verildi

''AĞLAMAYIN TERÖRİSTLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN''

Gürbüz’ün dayısı Remzi Ekici, "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir" dedi. Gürbüz’ün bazı yakınları da tabuta sarılarak ve öperek ağladı.

Hain saldırıda ölen Mesut Gürbüz toprağa verildi

Gürbüz’ün cenazesi Gemerek İlçe Müftüsü İhsan Öz’ün öğle vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Hain saldırıda ölen Mesut Gürbüz toprağa verildi

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