Hain saldırıda ölen Mesut Gürbüz toprağa verildi

Almanya’dan tatil için geldiği İstanbul’da, terör saldırısında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Mesut Gürbüz’ün, cenazesi dün gece karayoluyla Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyüne getirildi.

''MESUT'UM BEN KIYAMADIM ELLER NASIL KIYDI?''

Gürbüz’ün annesi Narin Gürbüz, törende "Yavruma ben kıyamazdım kimler kıydı? Mesut’um sana. Mesut’um ben kıyamadım eller nasıl kıydı? Mesut’um kalk da ben yatayım yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

''AĞLAMAYIN TERÖRİSTLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN''

Gürbüz’ün dayısı Remzi Ekici, "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir" dedi. Gürbüz’ün bazı yakınları da tabuta sarılarak ve öperek ağladı.

Gürbüz’ün cenazesi Gemerek İlçe Müftüsü İhsan Öz’ün öğle vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.