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Hain saldırıda yaralananlar o anları anlattı

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen hain saldırı anında Türk uyruklu Belçika vatandaşları Berkan Özden ve Mücahit Öksüz de oradaydı

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 09:11
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Belçika vatandaşları Berkan Özden ve Mücahit Öksüz katliam gecesini Milliyet'ten Musa Kesler'e anlattı.

2 DAKİKA FARKLA ÖLÜMDEN KURTULDUK

Bankacılık bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mücahit Öksüz “7-8 dakikada bir ömürlük olay yaşadık. Teröristin silahından çıkan alevleri görebiliyorduk. Şarjör değiştirirken bir de bomba attı” derken; aynı yaştaki Özden “Kadınlar kendilerini ikinci kattan aşağıya atıyordu, iki dakika farkla ölümden kurtulduk” diye konuştu.

GÜVENLİKLER UÇARAK KAÇTI

Öksüz o gece yaşadıklarını şöyle anlattı: “İçeriye girdiğimizde saat 01.00 civarıydı. Birkaç tur attık. Ama hep yabancılar vardı, hiç Türk yoktu. O yüzden sıkıldık. Paramızı alıp dışarı çıkmak istedik. Bodyguardlarla tartışıyorduk. O sırada silah sesleri başladı. Bodyguardlar uçarak kaçtılar.

YERLERDE İNSANLAR VARDI

Biz de kaçtık. Bodruma indik. Orada yığılma oldu. Tekrar yukarı kaçtık. Bu sırada terörist ateş etmeye devam ediyordu. Bağırdığını veya bir şey söylediğini duymadım. Herkes bağırıp kaçışıyordu. Yerlerde insanlar vardı. Terasa çıktık. Teröristin silahından çıkan alevleri görebiliyorduk. Şarjör değiştirirken bir de bomba attı.

1 ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK

Berkan’a ‘Hadi aşağı atlayalım, bizi görecek’ dedim. Çünkü herkes oraya geldiği için adam da onları takip ederek gelebilirdi. Kendimi aşağı attım. Orada bir şeye takılıp kaldım. Berkan da atladı. Taşın üzerine düştü. Bayıldı. 3 arkadaş gitmiştik. Fatih Kır adlı arkadaşımızı orada kaybettik. Hastaneden sonra karakolda tekrar buluştuk. Belçika’dan Kerim diye bir arkadaşımız vardı. Onun orada olduğunu bilmiyorduk. Vurulup ölmüş, sonradan öğrendik.”

KADINLAR TAŞA ATLIYORDU

Özden ise, korumalarla dışarı çıkmak için tartıştıkları sırada saldırının başladığını belirterek “Çıksaydık belki de kapıda teröristle karşılacaktık. Bizi de vuracaktı. Biz de bodruma sığındık. Orada kalamayacağımızı anlayınca yukarı kaçtık. Terasa çıktık. İnsanlar oraya da doluşunca aşağı atlamayı düşündük. Kadınlar kendilerini patır patır aşağı atıyorlardı ama denize değil taşa düşüyorlardı. Denize atlayanlar da vardı. Onların içinde yaralılar vardı. Ben atladıktan sonra bayıldım. Sonra kulübe gibi bir yerin içine girdik. Sonra polisler geldi. Bizi çıkardılar” dedi.

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