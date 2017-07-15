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Hainler Ömer Halisdemir'i yaralıyken şehit ettiler

FETÖ darbe planına ağır darbe vurulduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi yaşananların görüntüsü.

15.07.2017 - 10:19
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Hainler Ömer Halisdemir'i yaralıyken şehit ettiler

Hainler Ömer Halisdemir'i yaralıyken şehit ettiler

Savcılık dosyasına giren görüntülere göre, Silopi'de görevli FETÖ'cü general Semih Terzi, saat 02.16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın “Evladım oranın namusu sensin, makamı teslim etme” dediği şehit Astsubay Ömer Halisdemir, silahını alarak helikopterden inen cuntacıların arasına karıştı.

Karargah binasına yaklaşan Terzi'yi içeriden çıkan bir subay karşıladı.

Tam bu sırada Halisdemir, silahını çekerek Terzi'ye 3 el ateş etti. Terzi, yere yığılırken, Halisdemir karargah binasının yanında bulunan ağaçlık alana doğru koştu.

Özel Harekat'ta yaşananların görüntüleri

HALİSDEMİR'İ ARKADAN VURDULAR

Bu esnada Terzi'nin yanında bulunan cuntacılar Halisdemir'in arkasından ateş açtı. Halisdemir'e 15 el ateş edildi. Halisdemir'i vuran ilk kurşunu sıkan ismin ise Binbaşı Fatih Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin'in 12 el ateş ettiği belirlendi. Diğer 3 atışı yapanın ise henüz kimliği tespit edilemedi.

SEMİH TERZİ KARARGAH BİNASINA TAŞINDI

Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargah binasına taşındı. Ağır yaralı olan Demir de ağaçlık alandan karargah binası önüne getirildi. Bu sırada Özel Kuvvet Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı.

15 KURŞUNA DAYANAN HALİSDEMİR'E 2 EL DAHA ATEŞ ETTİLER

Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in nabzını kontrol eden cuntacılar ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti. Bunu yapanın ise Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi.

Hainler Ömer Halisdemir'i yaralıyken şehit ettiler

Ömer Halisdemir'i yaralıyken şehit ettiler(Fatih Şahin-Mihrali Atmaca)

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