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Hakan Atilla davasının ikinci gününde de karar çıkmadı

ABD'de devam eden davada 12 jüri üyesinin Mehmet Hakan Atilla hakkında karar verememesi üzerine, görüşmeler Noel sonrasına bırakıldı.

AA | 22.12.2017 - 06:49..
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ABD'nin New York eyaletindeki Mehmet Hakan Atilla davasında, 12 jüri üyesi ikinci günde de karara varamadı.

JÜRİ KORKMAZ'IN İFADESİNİ İSTEDİ

Görüşmelere çarşamba öğleden sonra başlayan jüri üyeleri, davanın yargıcı Richard Berman'dan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın 13 Aralık tarihinde verdiği ifadesinin bir bölümünü inceleme ve kendilerine verilen yasal talimatların bazı bölümlerine açıklık getirilmesi taleplerinde bulundu.

Savcılık ve savunma makamlarının ilk talep üzerinde anlaşması üzerine jüri üylerine Korkmaz'ın ifadelerinin transkripti gönderildi

YARGIÇ: CUMA GÜNÜ KARARINIZI VERİN

Jürinin ikinci talebi üzerinde bir uzlaşmaya varılamaması üzerine Yargıç Berman, savcılık ve savunma makamından cuma günü yerel saat ile 8:00'da (TSİ:16:00) toplanıp bir bir karara varmalarını istedi.

Bugün (cuma) görüşmelerine devam edecek olan 12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

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