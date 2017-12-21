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Hakan Atilla hakkında ilk günde karar çıkmadı

ABD'nin tiyatro davasında Hakan Atilla hakkında karar verecek olan 12 jüri üyesi, ilk oturumda karar çıkartamadı.

AA | 21.12.2017 - 03:44..
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ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada sanık Atilla'nın suçlu olup olmadığını belirlemek için görüşmelere başlayan jüri üyeleri bir karara varamadı.

Hakan Atilla hakkında ilk günde karar çıkmadı

JÜRİLER KARAR İÇİN TOPLANDI

Jüri üyeleri davanın yargıcı Richard Berman tarafından deliller ve Atilla'ya yönelik suçlamalar konusunda bilgilendirilip, gerekli talimatları aldıktan sonra sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için görüşmelere başladı.

Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.

Hakan Atilla hakkında ilk günde karar çıkmadı

4 SAATTE KARARA VARAMADILAR

12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.

Ancak jüri üyeleri bugün 4 saatten fazla süren görüşmelerde bir karara varamadı. Jüri üyeleri bugün (Perşembe) yerel saat ile 9:15'te (TSİ 17:15) tekrar toplanarak sanık Atilla'ya yönelik suçlamalar hakkında karar vermeye çalışacak.

Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının "yeniden yargılama" kararı alma olanağı bulunuyor.

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